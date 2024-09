Morre aos 83 anos Sergio Mendes, astro da música brasileira que difundiu a bossa nova no mundo

Ao longo de sua carreira, Mendes não deixou de explorar a inesgotável fonte de uma música cativante, na qual misturava habilmente a cadência do samba, o groove do jazz, as sutis harmonias vocais da bossa nova e o refinamento do pop californiano.

No entanto, por trás do músico famoso e do aspecto comercial de suas músicas, às vezes beirando o "easy listening", havia um artista dotado de grande espontaneidade.

"Sou muito curioso, gosto de aprender, é por isso que falo francês de ouvido", afirmou Sergio Mendes em uma entrevista à AFP em Paris, em 2014.