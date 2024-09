Rock Cordel volta em outubro com shows gratuitos de 80 bandas

O maior evento cultural de rock gratuito retorna para mais uma edição com direito a oficinas, debates e feiras com material das bandas

O Rock Cordel tem seu retorno programado para outubro pelo Centro Cultural Banco do Nordeste de Fortaleza. Com shows de 80 bandas, oficinas e exposições, o festival celebrando uma pluralidade de expressões musicais e personalidades da cena, com influências de todas as partes do mundo se encontrando em uma explosão cearense.

Tendo surgido no ano de 2007 na unidade de Fortaleza, o Rock Cordel foi criado para trazer reconhecimento aos artistas independentes, difundir o cenário musical alternativo e regional, e para que haja um espaço em que essas bandas ocupem o seu lugar na plateia. Algumas bandas que são estabelecidas como referências no Brasil, tais como Selvagens à Procura de Lei e Garotos Solventes já passaram pelos palcos do festival.

Entre os curadores, estão Amaudson Ximenes (sociólogo, músico, produtor culturale presidente do Sindicato dos Músicos do Ceará e da Associação Cultural Cearense do Rock), Felipe Cazaux (músico), George Frizzo (sociólogo, designer, contrabaixistae produtor cultural), Andrew Davis (músico e comunicador) e Fernando Pessoa (produtor). Com entrada franca, o evento acontece nos dias 12, 13, 16, 17, 18 e 19 de outubro.