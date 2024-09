FDR lança livro coletivo que aborda modelos de masculinidade

Com o objetivo de fortalecer laços e trocar experiências com outros nomes de impacto do meio educacional, a Edições Demócrito Rocha (EDR) aproveita o evento para lançar uma nova obra promovida pelo Comitê de Equidade Racial e de Gênero da Fundação Demócrito Rocha.

A Fundação Demócrito Rocha (FDR) participa da 10ª edição do Congresso Nacional de Educação (Conedu), evento que trata de assuntos sociais e educacionais, iniciado na quinta-feira, 19, no Centro de Eventos.

O lançamento do livro ocorre no sábado, 21, durante a mesa redonda “Como promover a equidade no ambiente escolar”, marcada para às 15 horas, durante o 10º Conedu. “Machismo, Identidade e Novos Modelos de Masculinidade” estará disponível gratuitamente no site da Edições Demócrito Rocha.

Livro "Machismo, Identidade e Novos Modelos de Masculinidade", da Edições Demócrito Rocha, é lançado durante 10º Conedu Crédito: Edições Demócrito Rocha/Divulgação

