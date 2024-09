Shawn Mendes no Rock in Rio 2024: veja horário e onde assistir ao vivo

O cantor e compositor canadense Shawn Mendes se apresenta no palco mundo do Rock in Rio 2024 neste domingo, 22, e marca o encerramento do festival. Esta é a segunda vez que ele participa do evento. A primeira foi em 2017, quando ele tinha apenas 19 anos.

Com mais de 45 milhões de ouvintes mensais no Spotify, Shawn é autor de músicas como "There's nothing holding me back", "Treat you better" e "Stitches". O artista, também vai lançar um novo álbum no dia 18 de outubro.