Shawn Mendes lança single após pausa: ‘Música pode ser um remédio’

Com show no Brasil em setembro deste ano, Shawn Mendes anuncia novo álbum com lançamento em outuro Crédito: Reprodução/Instagram @shawnmendes

O cantor canadense Shawn Mendes surpreendeu os fãs nesta sexta-feira, 9, ao lançar duas novas canções. Intituladas "Why Why Why" e "Isn't That Enough", os singles são os primeiros produtos do seu próximo álbum, "Shawn", previsto para ser lançado em outubro deste ano. A novidade do artista surge quase dois anos após o anúncio de pausa na carreira para tratar da saúde mental. Em fevereiro de 2023, Shawn comunicou o cancelamento da turnê mundial "Wonder" devido às questões particulares. "O processo foi muito difícil. Estou fazendo muita terapia, tentando entender como eu estava me sentindo e o que estava fazendo me sentir daquele jeito", explicou o músico, em declaração ao The Wall Street Journal à época.

2 anos após cancelar turnê para tratar da saúde mental, Shawn Mendes anuncia novo álbum Contando com 12 canções, o quinto álbum de estúdio de Shawn Mendes é tido como uma conquista pessoal do artista, que volta ao Brasil em setembro deste ano para show no Rock In Rio. Em seu perfil no Instagram, o cantor declarou: "A música realmente pode ser um remédio. Há 2 anos, eu sentia que não tinha a menor ideia de quem eu era. Há um ano, eu não conseguia entrar em um estúdio sem entrar em pânico total. Então, estar aqui agora com 12 belas canções finalizadas parece um presente."