Mariah Carey no Rock in Rio 2024: veja horário e onde assistir ao vivo

Mariah Carey no Rock in Rio 2024; veja o horário e onde assistir Crédito: Reprodução/Instagram (@mariahcarey)

O último dia do festival Rock in Rio 2024 contará com a participação da cantora norte-americana Mariah Carey. A artista, de 55 anos, se apresentará no Palco Sunset a partir das 22h45min deste domingo, 22, encerrando as atrações do palco após as performances de Alcione e convidados, Olodumbaiana e Ney Matogrosso. A apresentação marcará a quinta vinda de Mariah ao Brasil e sua estreia no Rock in Rio. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Mariah voltou ao País na última sexta-feira, 20, depois de 14 anos, para promover um show no Allianz Parque, em São Paulo.

Dona dos hits “Obsessed”, “Alone in Love”, “I Don´t Wanna Cry”, “Vanishing” e “Merry Christmas”, Mariah prometeu, em entrevista ao Fantástico no dia 25 de agosto, “uma seleção especial para cantar as músicas que são mais populares entre os brasileiros” que estiverem presentes no Rock in Rio 2024. Mariah Carey divulga ensaios para shows no Brasil: ‘Amo vocês’; CONFIRA Mariah Carey no Rock in Rio 2024: horário e onde assistir O festival, que está em sua 40ª edição, pode ser assistido por meio do Globoplay, que terá transmissão aberta aos quatro palcos do Rock in Rio. A partir das 15h15min, o Multishow começa a transmitir os shows dos palcos Mundo e Sunset.

Já às 18h45min, o Canal Bis transmite as performances do Espaço Favela e New Dance Order. A TV Globo exibirá os destaques da noite, com entradas ao vivo, logo após o programa “Estrela da Casa”. Quando: 22 de setembro (domingo)

22 de setembro (domingo) Horário: 22h45min

22h45min Onde: Globoplay (streaming); Multishow (TV fechada); Canal Bis (TV fechada); Globo (TV aberta)

Line-up deste domingo (22/09) Palco Mundo 16h40 - Luísa Sonza

19h - Ne-Yo

21h20 - Akon

0h - Shawn Mendes