Mariah Carey divulga ensaios para shows no Brasil: ‘Amo vocês’

A publicação da cantora neste domingo, 8, chega após morte da irmã e da mãe; apresentação de Mariah acontece ainda em setembro no Rock in Rio

Uma das atrações anunciadas no Rock in Rio 2024, Mariah Carey retomou os seus ensaios e compartilhou a notícia com os fãs em sua rede social neste domingo, 8. O retorno da cantora vem após a morte da mãe e da irmã no mesmo dia, no final de agosto.

No trecho gravado por Carey, a artista interpreta uma breve versão acústica da música "It's Like That”, enquanto é acompanhada por alguém no piano. A publicação rendeu milhares de comentários, entre eles dos próprios brasileiros.

“Voltando ao trabalho. Foram algumas semanas difíceis, mas agradeço tanto pelo amor e apoio de todos e mal posso esperar para ver os meus fãs na China e no Brasil. Amo vocês", escreveu na legenda.