Pause: Fernando Bezerra e Gabriel Mamede falam sobre o Espiritsmo

Fernando Bezerra e Gabriel Mamede refletem sobre as questões do mundo hoje à luz da doutrina Espírita

Nesta sexta-feira, 30, o programa Pause, apresentado pelo jornalista Clóvis Holanda, recebe Fernando Bezerra, vice-presidente do Instituto de Cultura Espírita do Ceará e Gabriel Mamede, presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará.

Há 160 anos era publicado "O Evangelho Segundo o Espiritismo", obra que fez a Codificação Espiritismo. Nele, o professor francês Hippolyte Rivail, sob o pseudônimo de Allan Kardec, traz os princípios do Espiritismo sobre a imortalidade da alma, a natureza dos Espíritos e suas relações com os homens, as Leis Morais, a vida presente e o futuro da humanidade, dentre outros temas.



Fernando e Gabriel falam sobre a mensagem do livro e refletem sobre as questões do mundo hoje à luz da doutrina Espírita.