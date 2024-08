Pause: problemas sexuais? Especialistas comentam os tabus do prazer

Para entender as insatisfações e desinteresses sexuais, a médica ginecologista e sexóloga Sabrina Forte e a psicóloga e psicoterapeuta de casais Ana Caroline discutem os tabus do prazer

Nesta sexta-feira, 16, o programa Pause, apresentado pelo jornalista Clóvis Holanda, recebe a médica ginecologista, obstetra e sexóloga Sabrina Forte e a psicóloga e psicoterapeuta de casais Ana Caroline Costa Vieira, para discutir como a medicina e a psicologia podem ajudar quem se sente insatisfeito com sua vida sexual.

Pesquisas sobre os hábitos sexuais pelo mundo indicam: as pessoas, de várias faixas etárias, estão cada vez menos interessadas ou dispostas a terem relações sexuais.

Um desses estudos, realizada em junho pela revista Sexual Medicine, descobriu que homens, mulheres lésbicas e bissexuais entre 35 e 49 anos relataram taxas de orgasmo mais altas do que as contrapartes heterossexuais, chegando a 52%, a depender do gênero.