Pause: Jennyfer Vieira é a entrevistada nesta sexta-feira, 23

Na lista das 15 influenciadoras digitais mais procuradas e contratadas por marcas no Brasil, Jennyfer Vieira fala sobre rotina de um influenciador digital, saúde mental e outros temas

Entre nomes como Maísa Silva, Camila Coutinho, Jade Picon, Fernanda Schneider e Mariana Gonzalez, a atleta foi listada dentre as 15 influenciadoras digitais mais procuradas e contratadas por marcas no Brasil , conforme levantamento da Influency.me, que levou em conta 262 mil buscas na plataforma.

Utilizando suas redes sociais para compartilhar sua rotina com autenticidade, combinando dicas de bem-estar com conteúdos de lifestyle e moda, Jenny busca mostrar como é possível conciliar saúde, família e atividade física .

Clóvis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.



