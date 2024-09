Batman 85 anos: filmes do herói voltam aos cinemas; veja sessões

Comemorando 85 anos do Batman, dois filmes do herói estarão em cartaz durante dos 19 e 25 de setembro; veja onde assistir em Fortaleza

The Batman (2022)

"Batman - O Filme" (1989) e "The Batman" (2022) voltam aos cinemas em setembro Crédito: Warner Bros./Divulgação

"Nos dois anos em que protegeu as ruas como Batman, provocando medo no coração dos criminosos, Bruce Wayne (Robert Pattinson) mergulhou nas sombras de Gotham City. Com apenas alguns aliados confiáveis – Alfred Pennyworth (Andy Serkis), o comissário James Gordon (Jeffrey Wright) – em toda a rede de corrupção de personalidades de destaque e funcionários da cidade, o vigilante solitário tornou-se a única esperança de vingança entre seus concidadãos. Quando um assassino mira a elite de Gotham com uma série de maquinações sádicas, um rastro de pistas enigmáticas leva Batman, o Maior Detetive do Mundo, a investigar o submundo da cidade, onde encontra personagens como Selina Kyle, a Mulher-Gato (Zoë Kravitz) e Oswald Cobblepot, conhecido como Pinguim (Colin Farrell)".

Horários das sessões

Cinemas Benfica