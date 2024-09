Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 19, até domingo, 22

Os cinemas de Fortaleza estão com dois novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 19 de setembro (19/09), até domingo, 22 de setembro (22/09), de cada cinema da capital cearense, como nos shoppings Via Sul, Riomar Kennedy e Dragão do Mar.



Silvio

Além de felicidade, um baú também pode guardar muitos segredos. Baseado em fatos reais, Silvio Santos (Rodrigo Faro) relembra sua história de vida e revela acontecimentos dos bastidores que nunca foram mostrados. Durante o sequestro que marcou o Brasil, o apresentador precisa lutar para proteger sua família e seu legado enquanto encara de frente um dos momentos mais desafiadores da sua vida.

