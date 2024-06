Lenny Kravitz anuncia show no Brasil em novembro; saiba onde

Lenny Kravitz fará show no Brasil em novembro; venda geral dos ingressos tem início na segunda-feira, 24

O cantor Lenny Kravitz vem ao Brasil para show no mês de novembro deste ano. A novidade foi divulgada à imprensa nesta quinta-feira, 20, que detalha que a apresentação no País será única.

Trazendo a turnê “Blue Electric Light Tour 2024”, o músico estadunidense se apresenta no dia 23 de novembro, um sábado, no Allianz Parque, em São Paulo. A apresentação de Kravitz na capital paulista celebra o lançamento do seu 12º álbum de estúdio “Blue Electric Light” (2024).

Cantor, compositor, escritor, produtor e multi-instrumentista, Lenny iniciou sua carreira há cerca de três décadas e é considerado um dos nomes referência no rock internacional. Dono dos sucessos, “Fly Away”, “Again”, “It Ain’t Over ’til It’s Over”, “I Belong to You” e outros hits, o músico possui influências de soul, rock e funk.