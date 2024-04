NSYNC se reúne novamente em novo álbum de Justin Timberlake

A música, que foi escrita por Justin, ganhou uma apresentação especial com o Nsync completo na última semana, durante um show do cantor em Los Angeles, nos EUA.

Lançado na sexta-feira, 15, o disco “Everything I thought it was” conta com 18 músicas, incluindo a faixa “Paradise”, canção em parceria com os integrantes do Nsync.

O grupo Nsync está pronto para se reunir mais uma vez. Após lançarem o primeiro single 20 anos depois do fim da banda , os membros JC Chasez, Lance Bass, Joey Fatone e Chris Kirkpatrick cantam juntos novamente em uma faixa do novo álbum de Justin Timberlake.

Considerada uma das mais importantes boy bands da década de 1990, o Nsync marcou gerações com as canções “It's Gonna Be Me”, “Bye Bye Bye”, “I Want You Back” e outros hits.

Os cinco integrantes continuaram as atividades em grupo até o ano de 2001, quando lançaram o último álbum “Celebrity”. A confirmação do fim do Nsync foi revelada em 2007.