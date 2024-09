Semana do Cinema em Fortaleza tem ingressos em promoção; saiba mais

Uma das promoções de cinema mais aguardadas do ano está de volta. Intitulada “Semana do Cinema”, a promoção que dá desconto nos ingressos tem início nesta quinta-feira, 12, e ocorre em diversas salas de cinema em todo o País.

Em Fortaleza, as salas das redes UCI e Cinépolis estão com ingressos a partir de R$ 12 em todas as sessões. Os cinemas participantes estão localizados nos shoppings Iguatemi Bosque, Parangaba, North Shopping Jóquei, Riomar Papicu e Riomar Kennedy.

