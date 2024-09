Ex-BBB Rodrigão revela resultado da biópsia após retirada de tumor; veja

Ex-BBB Rodrigão conta que tumor é benígno Crédito: Divulgação Instagram/ @rodrigaooficial

Ex-participante do Big Brother Brasil (BBB) de 2011, Rodrigão compartilhou neste domingo, 8, o resultado da biópsia do tumor que retirou da glândula suprarrenal no dia 30 de agosto. No vídeo, publicado em seu Instagram, o influenciador digital contou emocionado que tumor é benigno e explicou como deve seguir. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Eu tenho um longo período de recuperação em casa, foi uma cirurgia muito grande, mas Deus me deu essa segunda chance. Eu não vou desperdiçar um segundo da minha vida".

Leia mais Ex-BBB Rodrigão faz cirurgia de remoção de tumor em hospital nos EUA Sobre o assunto Ex-BBB Rodrigão faz cirurgia de remoção de tumor em hospital nos EUA Na publicação, o ex-BBB narrou os acontecimentos do dia de sua internação. Na ocasião, sua esposa, Adriana Sant'Anna estava no Brasil. "No dia 22, eu levei as crianças para a escola e fiz minha rotina normal, fui para a academia. Quando eu estava terminando de fazer um treino, senti um mal-estar, dor de estômago. Voltei para casa, desmarquei os compromissos que eu tinha e comecei a me cuidar. Tomei remédios para melhorar, a dor ia embora e voltava, e eu sem entender, eu nunca tenho dor nenhuma, nunca tive isso".

"Assim que eu coloquei as crianças para dormir a dor ficou insustentável, não conseguia fazer nada. Deitei no chão (de tanta dor). Eu suava, vomitava e fui para o hospital. Passei a madrugada toda fazendo exames, já nos primeiros exames foi detectado um tumor, de quase 13 centímetros, uma bola", relatou. Confira a publicação na íntegra: O influenciador digital foi internado no dia 22 de agosto em um hospital em Orlando, nos Estados Unidos, onde permaneceu até o dia 3 de setembro, após ter um “sangramento abdominal em decorrência de uma lesão na glândula suprarrenal”.



Na ocasião, a informação foi divulgada pela esposa de Rodrigão, Adriana Sant'Anna, em publicação nas redes sociais. “Vocês devem estar se perguntando o que aconteceu, já que Rodrigo é um paciente saudável, que realiza atividade física regularmente e tem uma dieta regrada e balanceada, apresentou uma lesão como essa. Essas lesões têm cunho genético, então qualquer ser humano estaria suscetível a apresentar uma lesão como essa”, contou.

Logo no dia seguinte, o ex-BBB foi transferido para outro hospital da mesma rede e precisou passar por um procedimento cirúrgico para estancar o sangramento na área da virilha.