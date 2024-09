Ex-BBB Rodrigão faz cirurgia de remoção de tumor em hospital nos EUA

Ex-participante do BBB 11, Rodrigão realizou uma cirurgia para remover um tumor na região abdominal; influenciador recebeu alta do CTI nesta segunda-feira, 2

A informação foi divulgada por Adriana Sant’Anna, esposa de Rodrigão e também ex-BBB , em publicação nas redes sociais. Na ocasião, a influenciadora detalhou que o marido estava se preparando para o procedimento cirúrgico e compartilhou a explicação do médico Antonio Viana Neto, que acompanha Rodrigo.

O ex-participante do Big Brother Brasil 2011 Rodrigão realizou uma cirurgia de retirada de tumor na sexta-feira, 30.

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

“Vocês devem estar se perguntando o que aconteceu, já que Rodrigo é um paciente saudável, que realiza atividade física regularmente e tem uma dieta regrada e balanceada apresentou uma lesão como essa. Essas lesões têm cunho genético, então qualquer ser humano estaria suscetível a apresentar uma lesão como essa. A grande vantagem é que, como ele tem esses hábitos de vida, a sua recuperação está sendo a melhor possível. Já está no quarto, já está andando e acredito que, em breve, ele estará em casa e plenamente recuperado”, contou.

Após cirurgia, ex-BBB Rodrigão recebe alta do CTI

Rodrigão removeu o tumor na sexta-feira, 30, e, de acordo com o profissional da saúde, “já está de alta do CTI e andando pelos corredores”. “Essa cirurgia já foi realizada com extremo sucesso, o tumor foi completamente retirado”, acrescenta o médico.