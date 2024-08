Nicole Kidman revela receio em assistir a thriller erótico que estrela

Com estreia marcada para setembro no Festival de Veneza, a atriz Nicole Kidman revelou estar receosa em assistir a seu novo filme, um thriller erótico

A atriz Nicole Kidman revelou estar receosa para assistir a seu novo filme, “Babygirl”, que fará sua estreia no Festival Internacional de Cinema de Veneza. Em entrevista à revista Variety Fair, publicada nesta segunda-feira, 26, a atriz afirmou não ter visto o longa após sua finalização.

“Há algo em mim dizendo: ‘Ok, isso foi feito para as telonas e para ser visto com outras pessoas’ “, compartilhou a atriz. “Mas aí também penso: ‘Se trata de uma obra de alta tensão, não sei se tenho tanta coragem”, completou.

Dirigido pela cineasta Halina Reijn, “Babygirl” é um thriller erótico que traz Kidman no papel de Romy, uma poderosa empresária da cidade de Nova York, de 57 anos. Casada com um diretor de teatro, interpretado por Antonio Banderas, ela se envolve com um estagiário 29 anos mais novo, vivido pelo ator Harris Dickinson.