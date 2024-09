Thiago Fragoso diz ter menos papéis por ser 'hétero e branco'

Atualmente fora do elenco fixo da Rede Globo, o ator Thiago Fragoso, de 42 anos, afirma estar sofrendo com a falta de oportunidades de trabalho no audiovisual brasileiro e considera o atual momento "parado e esquisito".

Em entrevista à Folha de São Paulo, o artista destaca que existem restrições de escalação em relação ao seu perfil de homem branco, loiro, de olhos claros e heterossexual.

Thiago diz que tem menos oportunidades em novelas e séries, já que "não pode" ter mais de um homem hétero e branco.