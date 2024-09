Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 5, até domingo, 18

Veja programação - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 5 de setembro (05/09), até domingo, 8 de setembro (08/09), dos cinemas de Fortaleza

Os cinemas de Fortaleza estão com dois novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 5 de setembro (05/09), até domingo, 8 de setembro (08/09), de cada cinema da capital cearense, como nos shoppings Benfica, Iguatemi e Parangaba.



Os Fantasmas Ainda Se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice



Nesta nova história, retornamos à casa em Winter River, onde três gerações da família Deetz se unem após uma tragédia familiar inesperada. Lydia Deetz (Winona Ryder) já é adulta e mãe da adolescente Astrid (Jenna Ortega), que repentinamente descobre a misteriosa maquete da cidade no sótão e abre, sem querer, o portal para a vida após a morte, mais uma vez virando a vida da família Deetz de ponta-cabeça com o ressurgimento do extravagante fantasma Beetlejuice (Michael Keaton).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Clique aqui para assistir o trailer