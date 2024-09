Atriz de série da HBO está desaparecida há três dias; famosos pedem ajuda

A atriz Maidê Mahl, 31, está desaparecida desde segunda-feira, 2. Ela foi vista pela última vez em Moema, área nobre da zona sul da cidade de São Paulo. A família dela registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Desaparecidos de São Paulo, mas até o momento ela não foi localizada.

Além disso, famosos e amigos também estão fazendo campanha para ajudar nas buscas por Mahl. Um cartaz com foto e informações sobre como entrar em contato com as autoridades está circulando nas redes sociais.



Atriz Maidê Mahl desapareceu na tarde de segunda-feira, 2

Em postagens nas redes sociais, a família de Maidê informou que a atriz sumiu por volta das 15h30min da última segunda-feira, 2 de setembro. Ela usava uma calça xadrez, sobretudo bege, boina marrom, cachecol xadrez e uma mochila nas costas.