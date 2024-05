Pinacoteca do Ceará oferece formação gratuita em arte-educação

Pinacoteca do Ceará abre inscrições para programa formativo em arte-educação Crédito: Divulgação/Marilia Camelo

As inscrições para o programa "Ateliê de Saberes: Construções em Arte-Educação" estão abertas até o dia 30 de abril. Os interessados em ocupar uma das 35 vagas disponíveis devem acessar e preencher o formulário. Oferecido pela Pinacoteca do Ceará, o curso tem duração de cinco meses, com aulas acontecendo de maio a setembro deste ano. Com dois encontros por mês, sempre acontecendo aos sábados, as aulas serão das 14 às 16h30min. A carga horária total, em dez encontros, é de 25 horas. Entre um dos objetivos, está o de construir diálogo entre ações educativas do equipamento cultural e as práticas desenvolvidas por educadores. A formação também busca refletir sobre o papel do museu e as abordagens educativas na Cidade.