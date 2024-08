Pinacoteca promove oficina gratuita de digitalização tridimensional

Com inscrições gratuitas, a Pinacoteca do Ceará realiza neste mês a oficina "Fotogrametria Artística: Abraçando o tempo fóssil"

A Pinacoteca do Ceará realiza neste mês a oficina gratuita “Fotogrametria Artística: Abraçando o tempo fóssil”.

Técnica de digitalização tridimensional no qual as formas, feições, dimensões e posições de objetos são representados em 3D, o workshop de fotogrametria será ministrado pela artista visual e arte educadora Trojany.

Com inscrições gratuitas abertas até esta sexta-feira, 9, via formulário on-line, o público participante irá criar versões digitais de objetos em fotogrametria, além de debater sobre as noções de acervo e memória na contemporaneidade.