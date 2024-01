Live-action de ‘Minecraft’ tem Jack Black e Jason Momoa no elenco

Ator Jack Black é confirmado no elenco do filme live-action de "Minecraft"; filme irá estrear em abril de 2025

Estrelado por Jason Momoa (“Aquaman” e “Game of Thrones”), o novo filme da Warner também terá Danielle Brooks (“ A Cor Púrpura ”) e Emma Myers (“Wandinha). Na terça-feira, 2, o ator e cantor Jack Black confirmou sua participação no longa-metragem.

“Um ator se prepara”, escreveu Jack em publicação no Instagram junto a uma foto em que estava com o livro “Minecraft Basics For Dummies”, guia para iniciantes no jogo de blocos. De acordo com a Variety, “Minecraft” será lançado nos cinemas no dia 4 de abril de 2025.



