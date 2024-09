Ex-paquita é acusada de racismo por ex-colega de reality da Record

Cátia Paganote, ex-paquita, está sendo acusada de racismo pela influenciadora Thay Sampaio Crédito: Reprodução/Instagram @thaysampaaio e @catiapaganote

A atriz Cátia Paganote está sendo processada por racismo contra a influenciadora Thay Sampaio. O caso ocorreu no reality "A Grande Conquista 2", exibido na Record em abril deste ano, durante uma conversa entre as integrantes. De acordo com o colunista Rogério Gentile, do Uol, o processo movido por Thay está em andamento na Justiça de São Paulo. As atualizações do caso foram divulgadas nesta segunda-feira, 2. Na publicação, o site detalha que Cátia Paganote – ex-paquita Miúxa, membro do "Xou Da Xuxa" na década de 1980 – perguntou para Thay "se ela não tinha dificuldades para manter o cabelo limpo, uma vez que o cabelo parecia um ninho de passarinhos".

A criadora de conteúdo afirmou no processo ter "explicado" para Cátia que ela não deveria se referir aos cabelos de pessoas negras de forma pejorativa, mas que a ex-paquita a teria retrucado com: "Você não sabe com quem está falando". O colunista revela que, ao procurar a versão de Paganote, a assessoria de imprensa da atriz afirmou que "não daria palco a quem quer minutinhos de fama" e que, até então, a ex-paquita "não foi citada, intimada e se isso ocorrer nosso jurídico irá se manifestar".

Thay Sampaio e Cátia Paganote: entenda a acusação de racismo ocorrida no reality da Record No início do mês de maio, a influenciadora Thay Sampaio revelou aos seus seguidores no Instagram que registrou um boletim de ocorrência na delegacia de Itapecerica da Serra contra a atriz Cátia Paganote. O caso de racismo teria acontecido dentro da casa de "A Grande Conquista 2", programa da Record exibido entre abril e junho. Eliminada ainda no início do reality, a influencer detalhou ter aberto a ação assim que deixou o programa de entretenimento.