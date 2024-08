Pearl Jam se apresenta no Brasil em 2025, afirma jornalista

Banda de rock norte-americana Pearl Jam teve sua última passagem no Brasil em 2018; Após anúncio do jornalista José Norberto Flesch, fãs anseiam o retorno do grupo

Vale destacar que o jornalista José Norberto também havia feito o mesmo anúncio em setembro de 2023, afirmando que a banda iria se apresentar no Lollapalooza Brasil 2024, mas isso não aconteceu.

Nas publicações nas redes sociais do Pearl Jam, seguidores já comentam pedindo o retorno do grupo. "Come To Brasil", escreveu um fã. "Como queria vê-los aqui no Brasil", afirmou outro. "Come back to Brazil, please!! I love you, guys!" dizia seguidor.

