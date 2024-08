Chico Buarque é homenageado em nova edição do Esmec Artes

Em celebração aos 80 anos de Chico Buarque, a Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará o homenageia no projeto Esmec Artes

Nesta sexta-feira, 30, acontece mais uma edição do projeto Esmec Artes, promovido pela Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará (Esmec). O evento será em homenagem a Chico Buarque, em celebração ao seu legado e aos seus 80 anos de vida.

“Chico 80 anos: Oito Personagens Femininas Peculiares e Complexas em Canções de Chico Buarque” é o tema da edição, que traz na programação apresentação de Aparecida Silvino, que interpreta canções do de Chico, intercalada por análises do magistrado do TJCE, Mantovanni Colares.

O evento visa estimular no público reflexões sociais, questões de gênero, desenvoltura poética e sensibilidade, a partir de análise de oito canções de Chico Buarque e suas personagens femininas.