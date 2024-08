Cearense Verónica Valenttino é indicada a prêmio Bibi Ferreira

“Dar vida a sensacional Bernadette que sempre foi reproduzida por homens cis revela o quando é importante nossos corpos existirem ali”, escreveu Verónica nos comentários da publicação com a lista de indicados feita pelo perfil do prêmio no Instagram.

A atriz cearense Verónica Valenttino está na lista de indicações do prêmio Bibi Ferreira, divulgada nesta quinta-feira, 22. A artista concorre na categoria de Melhor Atriz em Musicais, por sua performance em "Priscilla, a Rainha do Deserto”.

Valenttino já venceu a categoria de “Revelação em Musicais” do Prêmio Bibi Ferreira, em 2022, pelo musical "Brenda Lee e o Palácio das Princesas". O mesmo trabalho também rendeu o Prêmio Shell de Melhor Atriz no ano seguinte, 2023.

Visibilidade e representatividade

Bernadette, vivida pela cearense Verónica Valenttino em “Priscilla, a Rainha do Deserto”, é uma mulher trans que está de luto pela perda do companheiro. A também drag queen decide embarcar numa turnê em um ônibus com as amigas, fazendo shows em uma cidade no deserto australiano.