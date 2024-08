Nana Caymmi é internada horas após receber alta de hospital

Horas depois de ter recebido alta em meio à internação pós-procedimento de cateterismo, a cantora Nana Caymmi voltou a ser internada na Casa de Saúde São José , no Rio de Janeiro (RJ). A artista, liberada na segunda-feira, 26, retornou ao hospital na noite do mesmo dia para um ajuste no marcapasso.

Lá, passou por implante de um marcapasso e teve alta no dia 12 de agosto. Mais de uma semana depois, porém, ela voltou a ser internada. Ela foi hospitalizada no último dia 21 após episódio de dor torácica, passando por procedimento de cateterismo cardíaco.

Ela ficou na unidade de saúde se recuperando da cirurgia e teve alta na segunda-feira, 26, mas, à noite, precisou ser internada novamente para ajustar o marcapasso.



Nana Caymmi tem mais de 60 anos de carreira na música

Em 2016, a cantora passou por uma cirurgia de remoção de um tumor na parte externa do estômago, afastando-se dos palcos. Em 2019,gravou um disco com a obra de Tito Madi, e, no ano seguinte, outro com canções de Tom Jobim e Vinicius de Moraes.