Biblioteca Pública inaugura espaço dedicado à literatura de cordel

Com mais de 1600 exemplares, sendo 1192 títulos, a Cordelteca Arievaldo Viana está localizada no setor Coleção Ceará. Na ocasião, o Coral da Bece, sob a regência de Aparecida Silvino, fará uma apresentação.

O espaço cultural da Rede Pública de Equipamentos da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult Ceará), gerido pelo Instituto Dragão do Mar (IDM), realiza feira de cordéis, roda de conversa em homenagem a Gilmar de Carvalho e um show de viola, cordel e repente, poesia falada e improvisada, geralmente acompanhado de instrumentos musicais, com o músico Guilherme Nobre.

Na quarta-feira, 28, a partir das 15 horas, a Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece) inaugura a Cordelteca Arievaldo Viana, espaço dedicado ao cordel cearense. A iniciativa, que ocorre no mês em que se celebra a cultura popular, será marcada por uma programação diversificada.

O espaço dedicado ao cordel celebra a vida e obra do cordelista cearense Arievaldo Viana (1967-2020) , autor de cerca de 30 livros e mais de 150 folhetos de cordel. Ele também é o idealizador do projeto “Acorda Cordel na Sala de Aula”, que tinha como objetivo levar o cordel para as escolas por meio de palestras e kits educativos.

Irmão do poeta e dono da editora Tupynanquim, Klévisson Viana, bisneto do Fítico e filho do agricultor Evaldo, o cordelista começou a escrever ainda pequeno, aos 10 anos.

Arievaldo já passou pelo Jornal de Canindé, colaborou com o Caderno de Domingo no O POVO, e dedicou-se em transmitir os saberes do Nordeste para pessoas de todas as idades.

Em 2020, o poeta morreu após ser internado em decorrência de uma infecção bacteriana. Arievaldo foi uma personalidade importante para a educação cultural e para a disseminação do cordel no Ceará.