Irmãos Gallagher devem se unir em turnê comemorativa do Oasis

Os irmãos publicaram nas redes sociais, na noite de domingo, 25, o mesmo clipe com 11 segundos de duração que mostrava a data “27.08.24” acompanhada do horário “8am” (4 horas em Brasília).

Os fãs da lendária banda de rock britânica Oasis comemoraram nesta segunda-feira, 26, as mensagens de Liam e Noel Gallagher alimentando rumores de um retorno aos palcos 15 anos depois da separação do grupo.

Os fãs da banda que lançou hits como “Wonderwall”, “Don't Look Back In Anger” e “Champagne Supernova” têm sonhado frequentemente com essa ideia há anos, mas nunca pareceu tão possível como hoje.

Na noite de domingo, Liam, de 51 anos, dedicou “Half The World Away”, de seu antigo grupo, a Noel, durante seu show no Reading Festival. O artista cantou vários sucessos do “Definitely Maybe” e, ao final da apresentação, a mensagem publicada nas redes sociais foi exibida no telão.