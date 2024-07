Show dedicado à Marília Mendonça tem artistas divulgados; veja lista

Para celebrar a Rainha da Sofrência, a plataforma de músicas Spotify promove evento "This Is Marília Mendonça", em São Paulo

A artista recebeu o título de mais ouvida da história do Spotify no Brasil e foi a única a ser a mais ouvida por três anos. Além disso, Marília Mendonça foi a primeira artista brasileira a alcançar mais de 10 bilhões de streams .

Intitulada “This Is Marília Mendonça” , a festa promete ser o "maior evento global da plataforma" . O show que deve ocorrer no dia 5 de outubro, no Allianz Parque, em São Paulo, é uma celebração à Rainha da Sofrência.

Para começar as festividades, o aplicativo de música fez uma coleção de playlists com as músicas que serão contempladas na apresentação. Intitulada de “Um Show Para Cantar Junto: Line-Up”, a coletânea está disponível no hub Marília Mendonça junto aos outros conteúdos da rainha da sofrência.

Entre os nomes confirmados para a participação no show estão: Alok, Jão,; Ludmilla, Luísa Sonza, Luiza Martins, Murilo Huff, Péricles, Xamã, Yasmin Santos, Zé Neto & Cristiano.

Os ingressos para o evento que acontece no Allianz Parque têm venda geral na terça- feira, 6. A pré-venda exclusiva acontece na segunda-feira, 5, as pessoas que se cadastrem no site marilia.com.vc a partir de hoje.