Festival Zepelim: público chega cedo ao evento para os primeiros shows

Com nova edição que começa mais cedo, Festival Zepelim inicia com público entusiasmado

Ele conta que veio bem cedo junto com os amigos Carla e Guilherme Machado para garantir vaga perto do palco durante os shows de Pabllo Vittar e Marina Sena.

A mudança de formato no Festival Zepelim em 2024 não afetou o público de Fortaleza, que chegou bem cedo ao evento. Neste ano, os shows se concentram em um dia de programação, que teve primeira apresentação às 16h30min, no Marina Park.

Já os amigos Leonardo Messias, e Marielle Costa e Carol Barbosa vieram exclusivamente pela Banda UÓ, que teve hiato de seis anos para os membros seguirem carreira logo. Esta é a primeira vez que os integrantes Mel, Davi e Mateus se apresentam em Fortaleza após o retorno do grupo.

Também empolgados para conferir o show da Banda UÓ, estavam Vitória Santos e Matheus Rocha, que são fãs e estão no Marina Park para assistir do grupo pop, que tem como principais hits as musicas “Arregaçada”, “Búzios do Coração” e “Faz UÓ”.