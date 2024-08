Zepelim: banda Jovem Dionisio prepara show especial para Fortaleza

Os curitibanos da banda Jovem Dionisio apresentam álbum "Ontem Eu Tinha Certeza (Hoje Eu Tenho Mais)" no Festival Zepelim 2024

Donos dos hits “Acorda Pedrinho” e “Tô bem”, virais nas redes sociais, os artistas da banda Jovem Dionisio fazem parte da programação do Festival Zepelim , que acontece neste sábado, 24, em Fortaleza.

“Tem muita coisa viralizando também, em muitos nichos diferentes, então a gente nem traça como objetivo justamente porque é algo que foge do controle. O nosso trabalho vai até fazer a música e lançar, o que acontece depois dela lançada não cabe muito a gente, então não traçamos um plano” explica.

Sobre a participação da banda do festival na Capital, o vocalista revela que toda equipe está ansiosa em fazer o show, mas também para ver as apresentações de outros artistas.

“Faz parte do ambiente de festival conhecer vários públicos. Olhando aqui para o lado, tem um monte de artista bom que não obrigatoriamente é do mesmo segmento, estilo e público. Então eu acho que é justamente essa mistura que proporciona esse ambiente de descoberta mesmo para as pessoas”, revela.

Para a apresentação em Fortaleza, a banda prepara o repertório do novo álbum “Ontem Eu Tinha Certeza (Hoje Eu Tenho Mais)”, lançado em maio deste ano.