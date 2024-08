Zepelim: Ivyson apresenta novo álbum em show inédito em Fortaleza

Sua participação no Zepelim acontece ao lado do seu conterrâneo Luiz Lins, dono do hit “Eu tô bem”. Esta será a primeira vez dos dois juntos em uma parceria musical.

O POVO homenageia Azuhli em espaço exclusivo no Festival Zepelim

“Eu acompanho o trabalho do Luiz faz tempo, acho que desde 2017 mais ou menos. E estar dividindo o palco com ele é massa demais. Vamos fazer muito barulho”, conta. Com apresentação marcada para iniciar às 16h45min, o músico acrescenta que seu trabalho de maior sucesso, “Girassol” estará no setlist do show.