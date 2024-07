Pause: Honório Pinheiro é o entrevistado da sexta-feira, 26

Fundador do Supermercados Pinheiro, Honório Pinheiro conta detalhes de sua obra autobiográfica, carreira e futuro em conversa com o jornalista Clóvis Holanda

Esse caminho está narrado, em detalhes e num tom de agradecimento, no livro "Nunca Fiz Nada Sozinho - Vivências e aprendizados do empresário que transforma acreditando, preparando e parceirizando" , autobiografia de Honório Pinheiro.

Nascido no Interior do Ceará, num cenário de pobreza, de uma budega falida, que decidiu adquirir em sociedade com o irmão, Honório começou a história de uma rede de supermercados que conta com 23 lojas e 2.500 colaboradores.

O fundador do Supermercados Pinheiro vai falar um pouco mais dessa obra, que será lançada em 8 de agosto no Museu da Imagem e do Som, no programa Pause, ao vivo, às 16 horas, no Youtube do O POVO.

Clóvis Holanda conduz a conversa no programa Pause.



