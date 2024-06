Pause: Eyla Cavalcante e Daniele Furlani são convidadas da sexta, 21

Um movimento de mães e pais, em São Paulo, reúne assinaturas na tentativa de abolir o uso de aparelhos celulares nas escolas antes dos 14 anos. Ao mesmo tempo, o psicólogo social Jonathan Haidt reúne anos de estudo sobre o assunto no "A geração ansiosa: Como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais".

Entre pais e mães, que resistem à pressão social, e negam o uso do aparelho, aos que incentivam e apostam na performance dos pequenos, como futuros influenciadores digitais, a sociedade está sem parâmetros e orientação para este verdadeiro dilema das famílias.

Nesta sexta-feira, 21, o programa Pause , apresentado pelo jornalista Clóvis Holanda recebe a psicopedagoga Eyla Cavalcante e a psicóloga Daniela Furlani, duas profissionais com amplo repertório acadêmico e clínico, que vão analisar o contexto e apontar saídas e estratégias para genitores lidarem da melhor forma possível com os filhos.

Nos Estados Unidos, o cirurgião-geral Vivek Murthy, autoridade em saúde pública naquele país, pediu ao Congresso a criação de um rótulo nas redes sociais, semelhante aos utilizados em cigarros, alertando os pais sobre os riscos para a saúde mental dos adolescentes. Pause desta sexta-feira, 21, coloca à mesa temas referente a infância, uso de celular e as redes sociais.

Sobre o programa

Clóvis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.



