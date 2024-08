Encontro das Sanfonas é adiado após morte de filho de Flávio José

O evento Encontro das Sanfonas, que estava previsto para ser realizado em Fortaleza no Iguatemi Hall neste sábado, 24, foi adiado para 12 de outubro. A decisão ocorreu em solidariedade ao cantor e sanfoneiro Flávio José após a morte do seu filho, Maike José, vítima de um acidente de carro na última quinta-feira, 22.

“Produção, artistas, músicos e equipes desejam a Flávio José e sua família dias de conforto e serenidade para viver o momento difícil, após a perda. Que o ‘Caboclo Sonhador’ siga sem mudar seu verso. ‘Se avexe não’ e conte com as orações de todos os seus admiradores”, escreveu a produção do evento.

