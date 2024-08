Morre Maike José, filho de Flávio José, após acidente de carro

A morte foi confirmada oficialmente pelo perfil do próprio Maike José, também sanfoneiro, no Instagram. Segundo a Polícia Militar da Paraíba, ele dirigia um carro de luxo em alta velocidade e acabou batendo na traseira de outro veículo. As informações são do G1.

O cantor Maike José, filho do cantor, compositor e sanfoneiro paraibano Flávio José, morreu na última quinta-feira, 22, após sofrer um acidente de carro em Monteiro (PB) . Ele tinha 40 anos e chegou a ser atendido no hospital, mas faleceu após parada cardiorrespiratória.

O sanfoneiro Flávio José tinha uma apresentação marcada em Fortaleza para este sábado, 24. Ele participaria do Encontro das Sanfonas, evento que também reuniria Waldonys e Dorgival Dantas. Previsto para ser realizado no Iguatemi Hall, o show foi adiado para 12 de outubro devido à morte de Maike José.

“Produção, artistas, músicos e equipes desejam a Flávio José e sua família dias de conforto e serenidade para viver o momento difícil, após a perda. Que o ‘Caboclo Sonhador’ siga sem mudar seu verso. ‘Se avexe não’ e conte com as orações de todos os seus admiradores”, escreveu a produção do evento.

De acordo com a organização, os ingressos adquiridos seguem válidos para a nova data, sem necessidade de troca ou ajuste. Para quem deseja o cancelamento, é preciso entrar em contato com o site Bilheteria Virtual e enviar foto do ingresso para o e-mail contato@bilheteriavirtual. Os últimos ingressos ainda seguem à venda, já com a nova data.