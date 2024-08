Cearense lança livro sobre complexidades de relações familiares

Escritor cearense Pedro Jucá estreia no gênero de romance com "Amanhã Tardará"; livro é lançado em Fortaleza e aborda complexidade de relações familiares

O escritor cearense Pedro Jucá realiza o lançamento do livro “Amanhã Tardará” na Livraria Leitura do Shopping RioMar Fortaleza nesta sexta-feira, 23, às 19 horas.

O romance de formação aborda as complexidades das relações familiares, assim como traumas e as marcas da infância sobre assuntos como sexualidade, desejo e a passagem do tempo.



Publicado pela Editora Planeta, o título é lançado no selo Tusquets, que apresenta promessas da literatura contemporânea nacional. Morando nos Estados Unidos, Marcelo deixa o país para retornar à casa onde nasceu e passou grande parte da vida: a fria e remota Ourives. O motivo? Seu pai está prestes a morrer.