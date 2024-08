Peça premiada sobre acidente nuclear é apresentada na Caixa Cultural

Na sexta-feira, 23, e no sábado, 24, às 20 horas, assim como no domingo, 25, às 19 horas, a Caixa Cultural Fortaleza recebe a peça “As Crianças”. Com ingressos a partir de R$ 15, a venda é feita pela bilheteria durante o horário de funcionamento do espaço.

Baseada na obra da dramaturga inglesa Lucy Kirkwood, a peça acompanha a história de pessoas após um acidente nuclear. A obra evoca discussões éticas sobre a responsabilidade com o uso dos recursos do planeta e sobre o compromisso com as gerações futuras.

O espetáculo, dirigido por Rodrigo Portella, traz na trama um casal de físicos aposentados, Dayse e Robin, interpretados pelos atores Analu Prestes e Mario Borges.