Socorro Acioli lança novo livro de contos neste domingo, 25

A autora Socorro Acioli promove lançamento de novo livro e sessão de autógrafos neste domingo, 25, na Livraria Leitura do Riomar Fortaleza

A autora cearense Socorro Acioli realiza neste domingo, 25, o evento de lançamento de seu mais recente livro. O momento ocorre na Livraria Leitura, do shopping Riomar Fortaleza, a partir das 16 horas.

Durante evento realizado na livraria do shopping localizado no bairro Papicu, Socorro fará uma leitura de trechos do livro e distribuirá autógrafos ao público presente.

Lançamento de livro e sessão de autógrafos com Socorro Acioli