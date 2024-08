Vila das Artes promove oficina de trapézio para iniciantes

Na oficina “Trabalhando com a Gravidade: Iniciação ao Trapézio Fixo”, o professor detalha que serão trabalhados questões de força, técnica e resistência ao trapézio fixo, no qual os participantes vão poder iniciar e aprimorar suas habilidades básicas na técnica , com foco no balanço e nas figuras de movimento.

A Escola de Circo da Vila das Artes promove na próxima semana uma oficina gratuita de iniciação no trapézio . Ministrada pelo artista, trapezista e pesquisador Daniel Noronha, as aulas ocorrem de 26 a 30 de agosto, das 13 horas às 17 horas.

Para realizar inscrição na oficina de iniciação ao trapézio fixo, basta entrar em contato com Daniel via WhatsApp (85) 8944-8859 ou via mensagem no seu perfil do Instagram @danielnoroha.

Oficina Trabalhando com a Gravidade: Iniciação ao Trapézio Fixo