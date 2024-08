SBT divulga informações sobre estado de saúde de Silvio Santos; veja

"O SBT informa que ao contrário do que está sendo especulado na imprensa, o comunicador Silvio Santos não se encontra em estado crítico de saúde. Silvio Santos segue no hospital apenas para cuidados médicos necessários, sendo medicado para sua pronta recuperação", disse canal em nota.

A emissora destacou que o empresário permanece em um hospital, mas somente para receber os cuidados necessários. Nome da unidade médica não foi divulgado. As informações são do G1.

O SBT divulgou uma nota para a imprensa, neste sábado, 3 de agosto, negando que a saúde do apresentador Silvio Santos esteja em "estado crítico" , em razão do diagnóstico de H1N1.

Essa não é a primeira vez que a emissora desmente notícias sobre o comunicador, que está afastado da televisão desde setembro de 2022.

Em julho recente, a Folha de S. Paulo publicou que Silvio havia sido internado no Hospital Albert Einstein após ser diagnosticado com H1N1. SBT negou, mas voltou atrás após notícia viralizar. Ele recebeu alta no dia 20 do mesmo mês.