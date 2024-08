Festival em Canoa Quebrada promove a diversidade da gastronomia

Com 36 restaurantes participantes e quatro categorias de sabores diferentes, a 1ª edição do Festival Du Mar em Canoa Quebrada promete conquistar o paladar de todos os visitantes

Em Canoa Quebrada, festival de gastronomia oferece diversidade de pratos

Tendo início no dia 2 de agosto, com realização da Artfully, ASDECQ e Sebrae, a terceira semana do evento ocorre nesta sexta-feira, 16, até domingo, 18. Durante o momento, os fãs da gastronomia poderão experimentar a diversidade culinária que é a promessa do festival.

Cada restaurante participante oferecerá um prato criado exclusivamente para o evento, com o objetivo de permitir que os visitantes criem suas próprias rotas gastronômicas.