Waldonys faz show gratuito em shopping de Fortaleza neste sábado

Cantor Waldonys se apresenta com o filho em evento especial no Shopping Riomar Fortaleza

Marcado para iniciar às 18h30min, na Praça de Alimentação, o momento especial integra a programação de shows gratuitos promovidos pelo estabelecimento localizado no bairro Papicu.

O cantor e acordeonista Waldonys faz uma apresentação especial neste sábado, 17, no shopping Riomar Fortaleza. Ainda em clima do Dia dos Pais, o show do artista cearense terá participação especial de Luciano Moreno, seu filho.

Reconhecido como um dos principais músicos do forró do Ceará, Waldonys irá apresentar canções que marcaram gerações, além de grandes sucessos do gênero.

Seguindo os passos do pai, Luciano acompanha o acordeonista no show deste sábado, 17. Com o álbum de estreia “Esquenta Coração” lançado recentemente, o jovem músico também irá apresentar suas canções inéditas durante o momento.

Show Waldonys e Luciano Moreno