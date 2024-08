Após ataque de pitbulls, autora Roseana Murray lança novo livro

Roseana Murray escreve primeiro poema no hospital após ataque de cães Crédito: © Secretária Municipal de São Sebastião

Após o episódio traumático que lhe deixou sem o braço direito e uma orelha ao ser atacada por três pitbulls em abril deste ano, a escritora Roseana Murray, de 73 anos, reuniu forças para lançar o livro “Braço Mágico”. Reaprendendo a escrever sem o braço direito, a poetisa resolveu dar vida à personagem de sua história: uma mulher de 73 anos, avó, de cabelos vermelhos como ela, ainda na UTI do Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, Rio de Janeiro. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Quando eu soube que eu tinha perdido um braço eu dei uma afundada, claro. E aí eu pensei: 'Eu vou viver com menos um braço, vou transformar meu braço em braço mágico'. Comecei a pensar, na minha cabeça, o texto”, afirmou Roseana Murray em entrevista à Agência Brasil.

“Não conseguia achar o tom do texto e era duro ainda. Aí meu filho, André, falou para eu colocar seus netos como ajudantes. Aí o texto realmente se fez na minha cabeça. Quando eu cheguei em casa, escrevi”, completou. Após ataque de pitbulls, Roseana Murray lança livro "Braço Mágico" Crédito: Amazon/Divulgação Esse suporte recebido pelos netos deu vida à capa do livro da escritora, onde aparece abraçada aos seus netos, Luís e Gabi, apontando, com o braço iluminado e cheio de estrelas coloridas, para uma fênix no céu.

As páginas do livro navegam na trajetória de Roseana, sendo uma delas em preto com letras brancas anunciando que nem tudo foi colorido como nas passagens anteriores. “Um acidente fez a avó perder um braço”, expressa a página. Leia também | Feriado em Fortaleza: confira programação gratuita na quinta, 15 Segurando seus netos com o braço mágico, a poeta voa no céu colorido e brilhante, assim como uma fada, trajando um vestido azul estampado de rosas, navegando pelo mundo mágico da literatura.

“A literatura salva mesmo. A literatura tinha que estar nos hospitais. Porque ela é terapêutica. A poesia, então, nem se fala, porque toca muito na emoção. Então, me salvou, ressignificou. Eu não tenho um braço, mas eu tenho o outro. De novo eu sou aluna, aprendiz de muitas coisas”, afirmou a escritora. Roseana, com o apoio dos netos e demais familiares mudou a perspectiva de sua vida. O que para muitos poderia ser o fim de tudo, para a escritora foi uma oportunidade para abrir espaços ao novo, usando de palavras, em um vão entre a realidade e a arte, transpondo limites e falando de sua trajetória. “O braço mágico” ganhou lançamento no sábado, 10, na Janela Livraria, no Shopping da Gávea, na Zona Sul do Rio. Além deste novo livro, a autora está lançando a obra “Poesia Travessia”, curtos poemas sobre temas como medo, amor e mudanças, por exemplo.

Roseana está no processo de adaptação da nova vida O livro também acompanha o processo de mudança na vida de Roseana após o ocorrido. Em tarefas simples do dia a dia, como cozinhar, por exemplo, ela precisa de ajuda de outras pessoas. “Os primeiros dias foram de muita, muita dor. As feridas abertas. Agora tem dias melhores e piores. Eu levo mais tempo para fazer as coisas. Ainda não me atrevi a cozinhar, preciso de alguém comigo”, explicou a escritora ao O Globo. Ela revela, ainda, que estuda a adoção de uma prótese: “Talvez a gente consiga uma comum, para ajudar no apoio e no equilíbrio. Meu sonho é a prótese biônica, mas é muito cara”.

Leia também | Casa de Saberes Cego Aderaldo recebe Festa da Literatura de Cordel Relembre o ocorrido com a escritora Roseana Murray Na quinta-feira, 5 de abril, a escritora e poetisa Roseana Murray, de 73 anos, foi atacada por três cães da raça pitbull, quando caminhava na orla da praia de Saquarema, na Região dos Lagos. Os cães teriam pulado o muro da casa que fica perto de onde mora a escritora. No ataque, Roseana teve uma das orelhas e o braço direito arrancados. Levada de helicóptero para o Hospital Estadual Alberto Torres, localizado em São Gonçalo, ela teve que passar por cirurgia. Lábios e o braço esquerdo precisaram ser reconstituídos.