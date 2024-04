Escritora de 73 anos é atacada por cachorros e está em estado grave

Roseana Murray se encontra em estado grave após sofrer um ataque de três cachorros da raça pitbull; a escritora caminhava em Saquarema, no Rio de Janeiro

Segundo o corpo de bombeiros, os agentes foram acionados às 6h10min da manhã. Ao chegar no local, Roseana já se encontrava em estado grave, apresentando diversos ferimentos causados por mordidas de cachorro.

A vítima foi atacada enquanto realizava uma caminhada matinal , que costuma fazer com frequência, por volta das 5h50min da manhã de hoje.

Na manhã desta sexta-feira, 5, a escritora Roseana Murray, de 73 anos de idade, foi atacada por três cachorros da raça pitbull, em Saquarema, na região dos Lagos no Rio de Janeiro.

A escritora recebeu primeiros socorros no momento em que foi encontrada pelo grupo de bombeiros, mas devido à gravidade dos hematomas, teve que ser socorrida por um helicóptero até o Hospital Estadual Alberto Torres , onde permanece internada.

Cachorros que atacaram a escritora, na manhã desta sexta-feira, 5 Crédito: Divulgação

O tutor do animal já havia sido alvo de críticas entre os moradores do bairro por conta da periculosidade dos animais de criação. O mesmo foi levado pela polícia militar para prestar depoimento e foi liberado em seguida.

Os animais foram levados a um lar provisório, após a perícia feita no local do ataque.

Conheça mais sobre a escritora Roseana Murray

Nascida no Rio de Janeiro, em Botafogo, no ano de 1950, Roseana Murray é escritora e possui mais de 100 livros publicados, de contos e poesias para leitores de todas as idades.

Formada em Literatura Francesa pela Aliança Francesa, da Universidade de Nancy, a escritora já recebeu por quatro vezes o Prêmio de Melhor Poesia pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Além de ganhar outros prêmios como o da Associação Paulista de Críticos Teatrais (APCA).