Veja como uma infância mais livre beneficia as crianças

Também não tive abundância material. Lembro-me das colegas com os últimos lançamentos de brinquedos, a casa da Barbie, o carro da Barbie, o boneco do Baby Dinossauro ou do ET; o presente mais incrível que ganhei no Natal foi uma boneca patinadora. Talvez houvesse um exagero de TV, mas não havia streamings nem YouTube, a programação que me atraía era limitada. Nada comparado aos dias de hoje.

É que eu não fui uma criança cercada de excessos. Ia para a escola de manhã e tinha as tardes livres para fazer muitos nadas. Além do dever de casa e da TV, ainda sobrava tempo. Fiz natação na infância, inglês na adolescência, e só. Levava minha imaginação a passeio para criar histórias, escrever e desenhar.

No quintal da casa onde eu cresci, à sombra de uma árvore frondosa, cuja espécie até hoje não sei, havia uma mureta de tijolinhos onde eu gostava de subir. Sozinha, mirando lonjuras no céu, ali eu deixava minha imaginação à solta. Foi lá que eu criei uma escola diferente das outras, em que não haveria aulas tradicionais, mas, sim, arte, música, filosofia. Imaginar era das coisas mais legais que existiam.

Mar de excessos

Não tinha me dado conta dessas coisas todas, que me vieram à memória para contrastar com o mundo atual, até conversar com a Elisa Lunardi, minha primeira entrevistada para esta matéria. Educadora e mãe do Francisco e da Maria, Elisa é defensora de uma infância livre, permeada por baixo consumo, reaproveitamento dos materiais e olhar voltado às miudezas com espaços alargados para os vazios.

“Estamos imersos em um mar de excessos em todas as instâncias”, ela me diz. E, não se engane, as ondas dessa maré estão cada vez mais altas: a produtividade máxima, o esgotamento do tempo, os bens de consumo, o bombardeio midiático de informações, de telas, de estímulos sensoriais. Como bote salva-vidas, Elisa criou o projeto “Infância sem Excesso” há seis anos, com apoio de outra educadora, Tati Garrido.

A ideia surgiu de mansinho numa madrugada, enquanto amamentava a caçula e pensava no aniversário do filho mais velho, que se aproximava. Como conciliar esse espaço lúdico e sereno da infância com a exorbitância de presentes, de embrulhos, de plásticos? No dia seguinte, Elisa mandou uma mensagem no grupo das mães dos coleguinhas, pedindo, de presente, apenas algo escolhido e feito em casa pelas próprias crianças.