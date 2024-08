Silvio Santos ganha homenagem no Dia dos Pais: 'Melhor de todos'

Internado, Silvio Santos ganha homenagem das filhas no Dia dos Pais Crédito: Roberto Nemanis/ SBT/Divulgação

O apresentador e empresário Silvio Santos ganhou diversas homenagens neste domingo, 11, devido ao Dia dos Pais. Internado desde o início do mês de agosto, Silvio segue sob cuidados médicos no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Sem novas informações sobre o estado de saúde do dono do SBT, as filhas de Silvio Santos publicaram mensagens de carinho e admiração em suas redes sociais e compartilharam memórias junto ao patriarca. Leia também | A revolução silenciosa da paternidade ativa no Brasil



Filhas de Silvio Santos compartilham mensagens do Dia dos Pais “Pai, muito obrigada por ter sempre estado ao meu lado em tudo, sempre me apoiando e me dando conselhos para eu melhorar das minhas falhas e meus erros. Hoje é o seu dia e que Deus te abençoe por ser o melhor pai e avô que Ele poderia me dar; o melhor de todos. Feliz e abençoado Dia dos Pais”, escreveu Silvia Abravanel. Silvio Santos: 15 fatos em seus 93 anos que talvez você não saiba No comando do “Programa Silvio Santos”, Patrícia Abravanel publicou um compilado com fotos junto a Silvio e Fábio Faria, seus esposo: “Os melhores pais que um filho pode ter! Somos muito abençoados e muito gratos por ter vocês nas nossas vidas! Amo muito vocês! Feliz Dia dos Pais”.